ФРГ официально отклонила требование Польши о компенсации за Вторую мировую войну

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Немецкое правительство сообщило об отказе вести переговоры с Польшей о репарациях за ущерб, который был причинен во время Второй мировой войны. Об этом сообщило польское Министерство иностранных дел.

МИД ФРГ дал ответ на польскую ноту, направленную 3 октября, в конце декабря, 3 января ее получили в Польше.

— По мнению правительства ФРГ, вопрос о репарациях и компенсации за военные потери Польши является закрытым. Правительство Германии не намерено вести переговоры по этому вопросу, — сообщили в польском внешнеполитическом ведомстве.

В Варшаве отметили, что продолжат усилия по урегулированию долгов, которые возникли в результате немецкой агрессии и оккупации в период с 1939 по 1945 год, передает РИА Новости.

Польша попросила у ООН помощи для получения военных репараций от ФРГ. Об этом 3 января сообщил заместитель министра иностранных дел Польши, уполномоченный правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик. Он уточнил, что таким образом польская сторона хочет создать платформу для диалога, которого избегает Германия.

Германия должна заплатить Польше за военные преступления, которые были совершены в годы Второй мировой войны. Такое заявление 5 декабря сделал председатель правящей партии Польши «Право и Справедливость» Ярослав Качиньский.