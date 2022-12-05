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Качиньский: Германия должна заплатить за унижение польской нации

Евгений Белоусов
В мире
Качиньский: Германия должна заплатить за унижение польской нации
Фото: Kancelaria Sejmu / CC BY 2.0

Германия должна заплатить Польше за военные преступления, совершенные в годы Второй мировой войны. Такое заявление в понедельник, 5 декабря, сделал председатель правящей партии Польши «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский.

— Их пожалели. Пусть они благодарят Бога за то, что это единственный путь. Они должны нам — они должны платить, — категорично заявил он.

По словам политика, с Германией после окончания войны обошлись слишком мягко — после всех совершенных чудовищных преступлений, и за это немцы должны быть благодарны, передает РИА Новости.

В конце октября МИД Польши опубликовало полный список требований, содержащихся в дипломатической ноте «По вопросу возмещения ущерба, нанесенного Германией в результате немецкой агрессии и оккупации в 1939–1945 годах». Так, Варшава требует от Берлина возмещения убытков, которые польское ведомство оценило в 6 триллионов 220 миллиардов 609 миллионов злотых (в долларовом эквиваленте — около 1,3 триллиона).

«Вечерняя Москва» решила выяснить, может ли ООН потребовать от России репараций в пользу Украины. По мнению политолога Сергея Маркова, такого рода заявления являются исключительно политическими.

Польша Вторая мировая война Германия
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