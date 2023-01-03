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Польша попросила ООН вмешаться в вопрос получения военных репараций от Германии

Араз Салехов
В мире
Польша попросила ООН вмешаться в вопрос получения военных репараций от Германии
Фото: shutterstock

Польское государство просит у ООН помощи для получения военных репараций от Германии. Об этом во вторник, 3 января, сообщил замминистра иностранных дел Польши, уполномоченный правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик в эфире Польского радио.

— Также мы направляем заявление в ООН с просьбой вмешательства в этот вопрос, — отметил он.

Политик уточнил, что таким образом польская сторона хочет создать платформу для диалога, которого избегает Германия, сообщает РИА Новости.

В начале октября Польша направила в МИД Германии официальную ноту о военных репарациях, но она была проигнорирована. При этом в правительстве ФРГ не раз говорили, что не намерены осуществлять выплаты Польше.

После этого польское государство опубликовало полный список требований, содержащихся в дипломатической ноте «По вопросу возмещения ущерба, нанесенного Германией в результате немецкой агрессии и оккупации в 1939–1945 годах». Так, Варшава требует от Берлина возмещения убытков, которые оцениваются в 6 триллионов 220 миллиардов 609 миллионов злотых (в долларовом эквиваленте — около 1,3 триллиона).

Польша ООН Германия
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