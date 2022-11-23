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МИД Польши: Варшава направила ноту 50 странам, объясняя право на репарации от Германии

Араз Салехов
В мире
МИД Польши: Варшава направила ноту 50 странам, объясняя право на репарации от Германии
Фото: depositphotos

Польские власти направили ноту 50 странам, в котором они попытались объяснить свое право на репарации от Германии. Об этом в среду, 23 ноября, сообщил заместитель министра иностранных дел, уполномоченный правительства Польши по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик.

— Мы решили, что следует проинформировать наших партнеров из Европейского союза, НАТО, а также Совета Европы о польской позиции, о юридических, практических и моральных основаниях направления нашей ноты в адрес немецкого государства. Нота направлена в примерно 50 стран Европейского союза, НАТО, а также Совета Европы, — отметил он.

В начале октября Польша направила в МИД Германии официальную ноту, которая была проигнорирована. При этом в германском правительстве не раз говорили, что не намерены осуществлять выплаты Польше, сообщает РИА Новости.

В конце октября МИД Польши опубликовало полный список требований, содержащихся в дипломатической ноте «По вопросу возмещения ущерба, нанесенного Германией в результате немецкой агрессии и оккупации в 1939–1945 годах». Так, Варшава требует от Берлина возмещения убытков, которые польское ведомство оценило в шесть триллионов 220 миллиардов 609 миллионов злотых (в долларовом эквиваленте — около 1,3 триллиона).

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