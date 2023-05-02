В Польше допустили, что могут потребовать репарации от России

Фото: Unsplash

Варшава может потребовать репарации от России после того, как получит их от Германии. Об этом заявил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач.

— Мы считаем, что можем начать диалог с Берлином, но с Путиным — это другая цивилизация. Как только будет достигнут успех с Германией, следующим шагом может стать начало такой дискуссии с другим угнетателем, — приводит его слова РИА Новости.

Германия должна заплатить Польше за военные преступления, которые были совершены в годы Второй мировой войны. Такое заявление 5 декабря сделал председатель правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.

В свою очередь немецкое правительство сообщило об отказе вести переговоры с Польшей о репарациях. По мнению правительства ФРГ, вопрос о репарациях и компенсации за военные потери Польши является закрытым.

В ответ на это заместитель министра иностранных дел Польши, уполномоченный правительства по вопросам компенсаций Аркадиуш Мулярчик раскритиковал решение немецких властей, отметив, что в ответе ФРГ на польскую ноту «нет юридической аргументации».