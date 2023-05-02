В Польше допустили, что могут потребовать репарации от России
Варшава может потребовать репарации от России после того, как получит их от Германии. Об этом заявил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач.
— Мы считаем, что можем начать диалог с Берлином, но с Путиным — это другая цивилизация. Как только будет достигнут успех с Германией, следующим шагом может стать начало такой дискуссии с другим угнетателем, — приводит его слова РИА Новости.
Германия должна заплатить Польше за военные преступления, которые были совершены в годы Второй мировой войны. Такое заявление 5 декабря сделал председатель правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.
В свою очередь немецкое правительство сообщило об отказе вести переговоры с Польшей о репарациях. По мнению правительства ФРГ, вопрос о репарациях и компенсации за военные потери Польши является закрытым.
В ответ на это заместитель министра иностранных дел Польши, уполномоченный правительства по вопросам компенсаций Аркадиуш Мулярчик раскритиковал решение немецких властей, отметив, что в ответе ФРГ на польскую ноту «нет юридической аргументации».