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По данным СМИ, Польша начала активную подготовку к будущей войне против Белоруссии, после того как Варшава приостановила свое участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе. «Вечерняя Москва» узнала у политолога Сергея Маркелова, возможно или военное столкновение между этими странами.

По словам эксперта, заявления Польши о подготовке к войне с Белоруссией не соответствуют действительности и предназначены для западных союзников.

— Никакой войны Польши и Белоруссии быть не может. Это мнимая угроза на 80 процентов предназначена для чиновников Брюсселя и Вашингтона и на 20 — для поляков. Жители Польши понимают все хитрости сегодняшнего руководства страны. На них это не действует. Возможны случайные столкновения Польши и Белоруссии, которые пропаганда этих стран спишет на человеческий фактор. Например, солдат нажал не на ту кнопку, — считает он.

Политолог отметил, что Польша спекулирует своим соседством с Россией, чтобы получить деньги от стран НАТО и Евросоюза. Государство пользуется слабыми местами западных стран.

— Все руководители западных стран, в том числе Польши, занимаются спекуляциями. Они зарабатывают очки на теме российско-украинского конфликта. А Польша является особенно заинтересованным государством, потому что находится рядом. Это определенный сигнал, что Польша инициирует активную подготовку к войне с Белоруссией. Польша давно манипулирует мозгами НАТО, Евросоюза, тем что она находится ближе всех к эпицентру конфликта. Кроме того, Польша последние годы продает свою границу с Россией, как на рынке. Власти предлагают размещать войска на их территории, чтобы защититься от России. Польша нащупала слабый момент в позиции коллективного Запада и пользуется им. Польша одна из самых экономически слабых стран Евросоюза, — сказал Маркелов.

Ранее в Польше заявили о желании производить снаряды с обедненным ураном для американских танков Abrams. По словам премьер-министра республики Матеуша Моравецкого, не позднее июня в Польшу прибудут 14 танков Abrams на смену советской технике, которую отправили на Украину.

Зеленский побывал с визитом в Польше и вновь попросил об оружии. Польский президент Анджей Дуда ответил, что Варшава передаст украинской стороне только 14 истребителей МиГ-29, оставив у себя экземпляры, модернизированные до стандартов Североатлантического альянса.