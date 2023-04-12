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В Польше заявили о желании производить снаряды с обедненным ураном для танков Abrams

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Польше заявили о желании производить снаряды с обедненным ураном для танков Abrams
Фото: shutterstock

Польша хочет разместить на своей территории производство боеприпасов для американских танков Abrams с обедненным ураном. Об этом в среду, 12 апреля, сообщил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

— Мы стараемся сделать так, чтобы в Польше было размещено производство боеприпасов для танков Abrams, боеприпасов с обедненным ураном, суперсовременных боеприпасов, — заявил он в эфире Польского телевидения.

Пользователи Twitter обрушились с критикой на президента Украины Владимира Зеленского после того, как он в очередной раз потребовал от западных партнеров еще больше военной техники и вооружения.

Зеленский побывал с визитом в Польше и вновь попросил об оружии. Польский президент Анджей Дуда ответил, что Варшава передаст украинской стороне только 14 истребителей МиГ-29, оставив у себя экземпляры, модернизированные до стандартов Североатлантического альянса.

В свою очередь советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат 3 апреля рассказал, что Киев имеет три бригады истребителей МиГ-29.

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