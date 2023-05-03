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Приметы и советы

Невролог Голубинская рассказала, как защититься от магнитных бурь

Ирина Игнатенко
Общество
Невролог Голубинская рассказала, как защититься от магнитных бурь
Фото: shutterstock

Врач невролог, психотерапевт, кандидат медицинских наук Ольга Голубинская рассказала, как вести себя в период магнитных бурь, чтобы сохранить оптимальное состояние организма.

По ее словам, в такие дни лучше снизить физическую нагрузку. Небольшой отказ от спорта позволит значительно уменьшить нагрузку на организм. Так, при меньшем выполнении подходов в упражнениях влияние магнитных бурь значительно снизится.

Также специалист рекомендует избавиться от стрессовых факторов и стараться избегать конфликтов.

Эксперт также советует обратиться внимание на здоровье. Так, гипертоникам стоит чаще измерять давление и запастись необходимыми лекарствами, передает «Радио 1».

Ранее ученые сообщали, что магнитные бури обрушатся на Землю в начале мая. С 3 по 11 мая их мощность будет то усиливаться, то уменьшаться, передает газета «Петербургский дневник».

Подобные явления еще будут повторяться, однако с меньшей мощностью. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал директор Института космических исследований РАН, член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович.

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