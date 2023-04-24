«Все технические системы выходят из строя»: чем опасны магнитные бури G4
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
Магнитные бури класса G4 спровоцировали полярные сияния в Санкт-Петербурге и Москве. Подобные явления еще будут повторяться, однако с меньшей мощностью. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал директор Института космических исследований (ИКИ) РАН, член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович.
Магнитные бури уровня G4 считаются весьма мощными, однако они не очень сильно отражаются на жизни людей, которые проживают в средних широтах.
— Катаклизмы и землетрясения произойти не могут из-за этого процесса. В основном подобные явления влияют на бытовую технику, работу космических аппаратов, — сказал Петрукович.
Специалист отметил, что во время магнитной бури вводится запрет на работу космонавтов. В этот период они переходят на более защищенные станции из-за возможных потоков радиации.
— В полярных широтах магнитные бури влияют на распространение радиоволн и сигналов, вследствие чего нарушается работа линий электропередачи, что нередко приводит к аварийным ситуациям.
Все технические системы, начиная от спутника и наземных систем, начинают выходить из строя. В глобальном смысле жители Земли практически не ощущают возмущение геомагнитного поля, несмотря на то, что оно может продолжаться от нескольких часов до нескольких суток.
— В Москве и Петербурге буря способствовала появлению полярных сияний, — сказал спикер.
Эксперт отметил, что это лишь начало данного процесса, в недалеком будущем магнитные бури будут повторяться. В заключение он добавил, что пик бури уже пройден.
Северное сияние в воскресенье, 23 апреля, могли наблюдать жители Москвы, Петербурга, Рязани и Твери.