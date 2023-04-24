«Все технические системы выходят из строя»: чем опасны магнитные бури G4

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Магнитные бури класса G4 спровоцировали полярные сияния в Санкт-Петербурге и Москве. Подобные явления еще будут повторяться, однако с меньшей мощностью. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал директор Института космических исследований (ИКИ) РАН, член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович.

Магнитные бури уровня G4 считаются весьма мощными, однако они не очень сильно отражаются на жизни людей, которые проживают в средних широтах.

— Катаклизмы и землетрясения произойти не могут из-за этого процесса. В основном подобные явления влияют на бытовую технику, работу космических аппаратов, — сказал Петрукович.

Специалист отметил, что во время магнитной бури вводится запрет на работу космонавтов. В этот период они переходят на более защищенные станции из-за возможных потоков радиации.

— В полярных широтах магнитные бури влияют на распространение радиоволн и сигналов, вследствие чего нарушается работа линий электропередачи, что нередко приводит к аварийным ситуациям.

Все технические системы, начиная от спутника и наземных систем, начинают выходить из строя. В глобальном смысле жители Земли практически не ощущают возмущение геомагнитного поля, несмотря на то, что оно может продолжаться от нескольких часов до нескольких суток.

— В Москве и Петербурге буря способствовала появлению полярных сияний, — сказал спикер.

Эксперт отметил, что это лишь начало данного процесса, в недалеком будущем магнитные бури будут повторяться. В заключение он добавил, что пик бури уже пройден.

Северное сияние в воскресенье, 23 апреля, могли наблюдать жители Москвы, Петербурга, Рязани и Твери.