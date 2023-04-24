В Москве и Подмосковье заметили северное сияние

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В Москве и области в воскресенье, 23 апреля, зафиксировали северное сияние. Кадры очевидцев разместил Telegram-канал «Известия».

Отмечается, что причиной такого природного явления в регионе стал большой выброс солнечной массы, попавшей на Землю.

Уточняется, что северные сияния ожидаются во многих районах в России. Помимо Москвы и Петербурга, увидеть это явление могут жители Нижнего Новгорода, Казани, Твери, Вологды и других городов, которые расположены до 53 градуса северной широты.

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