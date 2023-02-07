Огни в небе: аномальные небесные явления заметили в Карелии и Красноярске

Село Ведлозеро еще с середины прошлого века привлекает уфологов / Фото: Игорь Подгорный / РИА Новости

Жители карельского села Ведлозеро засняли необычное явление: в небе над домами буквально вспыхнул светящийся шар. Очевидцы уверены, что стали свидетелями приближения НЛО. «Вечерняя Москва» выясняла подробности.

Светящийся шар в небе люди наблюдали в течение трех часов и выложили видео в интернет. И это уже не первый подобный случай.

— Странности происходят в Ведлозере с 1928 года, когда, по местным поверьям, в одноименное озеро рухнул цилиндрической формы объект, — рассказывал карельский уфолог Алексей Попов. — О происшествии вскоре стало известно в НКВД, которое затем оцепило район происшествия — об этом есть упоминание в документах.

А примерно с 1937 года на воде Ведлозера время от времени стали появляться разноцветные светящиеся круги идеальной формы, радиусом от трех до десяти метров. Иногда эти круги пульсировали, иногда двигались вокруг невидимого центра.

Помимо этого, местные жители видели странное существо — метрового роста, худое, головастое.

— Облачение его напоминало комбинезон. Существо обычно спокойно сидело на берегу, и местные к нему привыкли, — утверждал Попов.

Вице-президент Федерации космонавтики России Олег Мухин утверждает, что все это плод воображения жителей Карелии.

— Вероятно, что свет — это северное сияние, — комментирует «Вечерке» космонавт. — Оно может возникнуть всего на несколько секунд и своими красочными отблесками восхитить наблюдателя. Помимо этого, световые эффекты могут быть связаны с военными испытаниями новой техники, например самолетов или дронов, которые в наше время активно совершенствуются.

«Вечерка» дозвонилась

«Вечерняя Москва» связалась с жителями карельского села Ведлозеро и узнала, были ли они свидетелями паранормальных явлений.

Воспитатель детского сада Наталья Голятина в Ведлозере живет с рождения.

— Дважды со мной приключались загадочные истории. В первый раз это было, когда я училась в шестом классе. Мы с подругой возвращалась от моей бабушки по озеру домой. Дело было зимой, уже стемнело. Представьте себе картину: озеро, вокруг никого, видна только кромка леса, как вдруг на небе, прямо над нами, загорается огромный малиновый шар! Мы закричали от испуга, развернулись и побежали в другую сторону. До сих пор не могу понять,что меня заставило обернуться, но я посмотрела назад и увидела, что с этого огромного шара начали опускаться на снег разноцветные шары. Их было много — штук двадцать, все разного цвета, но одинакового размера. Когда последний шар достиг земли, все погасло — и шар большой тоже. Второй раз подобные странности я видела с мужем в марте 2012 года. Наш дом стоит на берегу того же озера. Был поздний вечер, но вдруг в комнате стало очень светло. Мы подумали, что к нам кто-то приехал, выглянули в окно, а там... С неба в озеро падают желтые треугольники, прямоугольники, шары! Было очень красивое, завораживающее зрелище. Длилось это 10 минут.

По словам Голятиной, местные жители часто видят подобные чудеса в марте.

— Эти явления видели все, кто живет в Ведлозере, а до нас — наши родители и деды, — говорит местная жительница Наталья Сатина. — Мы не представляем себе, что это могло бы быть, но для нас это уже стало таким же привычным явлением природы, как камни, деревья или озера.

А вот ее землячка Надежда Сафронова настроена куда более скептически. Она уверена: никаких НЛО в Ведлозере нет.

— Всем односельчанам это уже давно известно, — говорит Надежда. — На мой взгляд, все эти свечения и мерцающие шары в небе объясняются тем, что на Ладоге проводят военные учения. Не представляю, кто еще верит в иные версии.

Местный житель Сергей Никифоров считает, что каждый видит в этих явлениях то, что хочет:

— Если человек верит в Бога, то воспримет их как божественное проявление или чудо. Если нет, то его воображение может нарисовать любую картину происходящего. Я уверовал в Господа и перестал предавать значение подобным слухам.

Также в среду, 1 февраля, в небе над Красноярском пронесся огненный шар, который шокировал местных жителей.

Накануне вечером красноярцы увидели, как небо на несколько минут осветила очень яркая вспышка. Это явление напугало местных жителей. По словам очевидцев, светящийся объект упал очень внезапно.

В социальных сетях тут же разгорелись жаркие споры: пользователи строили догадки о природе этого небесного объекта. Одни увидели в нем признаки загадочной инопланетной жизни, другие же утвержали, что это обычное астрономическое явление и надумывать тут нечего.

— По имеющимся видеоматериалам можно с уверенностью сказать, что упавший объект — это именно метеорит, — рассказывает «Вечерке» энтузиаст по поиску метеоритов и астроном Тимур Крячко. — Это видно по характеру его движения и его угловой скорости.

Скорее всего, жители Красноярска увидели метеорит за 200–300 километров от места его настоящего падения. Теперь найти его можно будет только, анализируя записи видеокамер из разных городов. При этом это точно не единый кусок, ведь он был раздроблен, а настоящий метеоритный дождь. Наверняка свидетели слышали и звуковые явления — они похожи на раскаты грома, только это звук падающего космического тела. Скорее всего, осколок состоял из каменного хондрита.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ника Рамазанова, эзотерик:

— Обычно в зонах, где случаются аномалии, существуют сильные разломы земной коры, в недрах Земли происходят глубинные процессы. Не будем отрицать и наличие инопланетных цивилизаций, которые иногда все же совершают визиты на Землю.

ФАКТ

Село Ведлозеро расположено на восточном берегу одноименного озера. На берегу водоема обнаружены стоянки древних людей. Во время раскопок ученые собрали там богатейший археологический материал.