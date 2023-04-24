На Земле зафиксировали мощную магнитную бурю класса G3

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Институт прикладной геофизики зафиксировал на Земле мощную магнитную бурю класса G3. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщает ТАСС.

По данным мониторинга космической погоды, степень возмущенности магнитного поля Земли поднялась до уровня G3 (по шкале из пяти показателей, где G5 — экстремально сильно, G1 — слабо).

Отмечается, что при третьем уровне магнитная буря может вызывать ложные тревоги в предохранителях энергетических систем, перерывы в спутниковой навигации, проблемы низкочастотной радионавигации и погрешности в ориентации космических аппаратов.

Уточняется, что при практически любом заметном возмущении магнитного поля Земли могут наблюдаться полярные сияния. При уровне G4 полярные сияния могут фиксироваться даже в тропиках, передает агентство.

В Москве и области 23 апреля зафиксировали северное сияние. Отмечается, что причиной такого природного явления в регионе стал большой выброс солнечной массы, попавшей на Землю. Уточняется, что северные сияния ожидаются во многих районах в России.