Более 10 тысяч краж произошло в столице с начала года

Фото: Пресс-служба Госдумы

С начала 2023 года в городе произошло более 10 тысяч краж. Об этом в эфире программы «Ваше право» на «Вечерке ТВ» рассказала старший прокурор отдела прокуратуры города Москвы Анастасия Анфиногенова в среду, 3 мая.

По ее словам, с января по март 2023 года в столице произошло 10 756 краж. Этот показатель снизился на 23,3 процента по сравнению с прошлым годом. В 2022 за этот же период было совершено 14 032 аналогичных преступления.

Из десяти тысяч краж, произошедших за отчетный период, около половины, 5 342, произошли в общественных местах. Из них 818 преступлений можно было отнести к «карманным кражам».

Ранее столичная прокуратура сообщала, что в Москве в целом снизилось количество совершаемых преступлений. По сравнению с 2022 годом этот показатель сократился на 20 процентов.