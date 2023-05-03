Электричка сбила человека на станции «Одинцово» МЖД
Электричка сбила человека на станции «Одинцово» Московской железной дороги (МЖД). Из-за происшествия задерживается ряд пригородных поездов. Об этом в среду, 3 мая, сообщили в пресс-службе магистрали.
В материале говорится, что на станции поезд № 6710, курсирующий по маршруту «Кубинка-1 — Москва», травмировал человека. По предварительной информации, пассажир нарушил правила нахождения на остановочном пункте.
На данный момент отклонение от графика движения транспорта составляет до 40 минут. В МЖД призвали граждан неукоснительно соблюдать правила безопасного нахождения на железнодорожной инфраструктуре, передает агентство городских новостей «Москва».
В минувшую субботу на Замоскворецкой линии метро было временно увеличено движение поездов из-за человека на путях.