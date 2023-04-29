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Человек упал на пути на Замоскворецкой линии метро Москвы

Евгений Жуков
Происшествия
Человек упал на пути на Замоскворецкой линии метро Москвы
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В Москве на Замоскворецкой линии метро временно увеличено движение поездов из-за человека на путях. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 29 апреля.

Как сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно», речь идет о центральном участке ветки. В настоящее время из-за инцидента были увеличены интервалы движения поездов.

Вечером 15 апреля движение поездов от «Щелковской» до «Партизанской» на Арбатско-Покровской линии столичной подземки было временно приостановлено. Причиной остановки стало падение человека на рельсы.

В этот же день на восточной части синей ветки на пути также упал человек. Из-за этого движение поездов между станциями осуществлялось с увеличенными интервалами.

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