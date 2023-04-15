Движение поездов от «Щелковской» до «Партизанской» приостанавливали из-за человека на путях

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Москва, Арбатско-Покровская линия, метро Щёлковская Карта всех событий

Движение поездов от «Щелковской» до «Партизанской» на синей ветке метро было временно приостановлено. Об этом в субботу, 15 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что причиной остановки движения стал человек, упавший на пути. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами, пишет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно». Позднее стало известно, что движение было восстановлено.

На восточной части той же ветки 15 апреля на пути также упал человек. Из-за этого движение поездов между станциями осуществлялось с увеличенными интервалами.

Другой подобный случай произошел в среду, 29 марта. На участке между станциями «Октябрьское Поле» и «Баррикадная» движение было остановлено из-за человека на путях. В обратном направлении составы курсировали с увеличенным интервалом.