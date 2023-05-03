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Соавтору фильмов Собчак вынесли приговор за осквернение памятника под Рязанью

Евгений Жуков
Происшествия
Соавтору фильмов Собчак вынесли приговор за осквернение памятника под Рязанью
Фото: shutterstock

Мировой судья назначил восемь месяцев ограничения свободы участнику съемочной группы журналистки Ксении Собчак режиссеру Сергею Ерженкову, а также рязанскому блогеру Сергею Скорееву по делу об осквернении памятника Ленину в Касимове в марте прошлого года. Об этом в среду, 3 мая, сообщил мировой судья судебного участка № 29 Касимовского района Рязанской области Роман Самонов.

По его словам, обоим фигурантам запрещено покидать дом с 22:00 до 06:00, а также менять место жительства и выезжать за пределы муниципального образования без согласования с профильными ведомствами. Помимо этого, Ерженков и Скореев будут обязаны раз в месяц являться на регистрацию.

Уголовное дело по статье УК РФ «Вандализм» возбудили в отношении указанных лиц после проведения акции, во время которой постамент памятника Ленину был исписан водоэмульсионной краской. Ерженков и Скореев пояснили, что это было сделано с целью привлечения внимания к состоянию памятников в городе.

Примечательно, что в августе 2022-го суд Касимовского района прекратил это уголовное дело, назначив мужчинам штрафы в размере 15 тысяч рублей. Роман Самонов объяснил, что апелляционный суд отменил данное решение, направив дело на новое рассмотрение, передает ТАСС.

Дело по статье «Вымогательство» было возбуждено в отношении коммерческого директора журналистки Ксении Собчак Кирилла Суханова, бывшего главреда журнала Tatler Ариана Романовского (Кузьмина) и журналиста Тамерлана Бигаева. Мужчин подозревают в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Подозреваемые заключены под стражу.

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