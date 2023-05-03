Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Прокуратура составила портрет среднестатистического столичного вора

Степан Жирнов

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Город
Прокуратура составила портрет среднестатистического столичного вора
Фото: shutterstock

Прокуратура проанализировала статистику краж за 2022 год и составила усредненный портрет вора. Об этом в эфире программы «Ваше право» на «Вечерке ТВ» рассказала старший прокурор отдела прокуратуры города Москвы Анастасия Анфиногенова в среду, 3 мая.

По ее словам, почти в 80 процентах случаев подобные преступления совершают мужчины. При этом половина из них — в возрасте от 30 до 49 лет. На втором месте мужчины 25 до 30 лет: 17 процентов.

С вероятностью в 71,4 процента вор будет безработным. При этом среди пойманных преступников лишь 13 процентов имели высшее образование, еще 80 — среднее или среднеспециальное.

Также установлено, что в половине случаев вор является рецидивистом, то есть уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления. Каждый третий был судим, каждый четвертый был в местах лишения свободы, а каждый пятый привлекался к ответственности три и более раза.

Примечательно, что только в 14 процентах случаев кражи совершаются в состоянии алкогольного опьянения.

— То есть чаще всего в 2022 году на преступления злоумышленники шли осознанно, — отметила Анфиногенова.

Ранее стало известно, что количество краж в столице в текущем году сократилось более чем на 20 процентов.

Транспорт Статистика Москва Прокуратура Деньги
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Работа настоящих мужчин: престиж военной профессии достиг высочайшего уровня

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Старая модель на новый лад: получится ли отказаться от Болонской системы образования

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Запрещено все, что не разрешено: чего ждать от нового пакета антироссийских санкций

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как начинается что-то важное

Татьяна Кижеватова
Татьяна Кижеватова

Вопрос парковок решен успешно

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потомки фронтовых поэтов предают память великих предков

Александр Рикель
Александр Рикель

Чем полезна мода на психологов

Все мнения
О проекте