Прокуратура составила портрет среднестатистического столичного вора

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Прокуратура проанализировала статистику краж за 2022 год и составила усредненный портрет вора. Об этом в эфире программы «Ваше право» на «Вечерке ТВ» рассказала старший прокурор отдела прокуратуры города Москвы Анастасия Анфиногенова в среду, 3 мая.

По ее словам, почти в 80 процентах случаев подобные преступления совершают мужчины. При этом половина из них — в возрасте от 30 до 49 лет. На втором месте мужчины 25 до 30 лет: 17 процентов.

С вероятностью в 71,4 процента вор будет безработным. При этом среди пойманных преступников лишь 13 процентов имели высшее образование, еще 80 — среднее или среднеспециальное.

Также установлено, что в половине случаев вор является рецидивистом, то есть уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления. Каждый третий был судим, каждый четвертый был в местах лишения свободы, а каждый пятый привлекался к ответственности три и более раза.

Примечательно, что только в 14 процентах случаев кражи совершаются в состоянии алкогольного опьянения.

— То есть чаще всего в 2022 году на преступления злоумышленники шли осознанно, — отметила Анфиногенова.

Ранее стало известно, что количество краж в столице в текущем году сократилось более чем на 20 процентов.