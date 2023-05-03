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Приметы и советы

Уголовное дело за оправдание терроризма возбудили в отношении Алексея Панина

Евгений Жуков
Происшествия
Уголовное дело за оправдание терроризма возбудили в отношении Алексея Панина
Фото: Youtube / Super

В отношении российского актера театра и кино Алексея Панина возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Публичное оправдание терроризма». Об этом в среду, 3 мая, сообщает Lenta.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В материале говорится, что в октябре прошлого года после взрыва на Крымском мосту Панин опубликовал пост, в котором порадовался совершению теракта. Теперь актеру грозит до семи лет лишения свободы, если он вернется в Россию.

По адресу, где проживал Панин, проведены следственные действия. Сам актер эмигрировал в Испанию еще в 2020 году, а в ноябре 2022-го он сообщил о получении американской визы. По словам артиста, сейчас он находится в Соединенных Штатах, передает издание.

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года: там был подорван грузовой автомобиль. В результате теракта произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что за организацией теракта на Крымском мосту стояли украинские спецслужбы.

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