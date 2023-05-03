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Приметы и советы

Российских велосипедистов допустят до соревнований в нейтральном статусе

Евгений Силаев
Спорт
Российских велосипедистов допустят до соревнований в нейтральном статусе
Велосипедисты / Фото: Анна Быкова

Руководство Международного союза велосипедистов (UCI) приняло решение допустить российских и белорусских спортсменов до соревнований под своей эгидой в нейтральном статусе. Об этом в среду, 3 мая, сообщила пресс-служба организации.

Со 2 по 4 мая в итальянском городе Кальяри прошло заседание правления UCI. Организация рассмотрела вопрос, касающийся рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) по поводу допуска спортсменов из России и Белоруссии до соревнований в нейтральном статусе.

— Относительно участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях под эгидой организации, UCI принял следующее решение: разрешить на строгих условиях участие российских и белорусских спортсменов в мероприятиях международного календаря, включая Кубок мира, Кубок наций и чемпионаты мира в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов без наличия каких-либо ассоциаций с Российской Федерацией или Белоруссией, их национальной федерацией или национальным олимпийским комитетом, — говорится в пресс-релизе организации.

Исполнительный комитет Международной федерации дзюдо принял аналогичное решение допустить россиян и белорусов до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе. Таким образом, они смогут принять участие в чемпионате мира 2023 года, который пройдет в Дохе с 7 по 14 мая.

Международная федерация спортивной стрельбы согласилась допустить россиян до участия в турнирах под своей эгидой на серьезных условиях. В организации заявили, что необходимо четкое обязательство со стороны ассоциаций — членов ISSF в России и Беларуси сотрудничать с процессом путем предоставления информации о спортсменах по запросу в ходе процесса проверки.

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