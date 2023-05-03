«На меня старшие ругаются»: Губин рассказал, почему встречается с молодыми девушками

Фото: Youtube / Андрей Губин

Российский певец Андрей Губин рассказал, что предпочитает общаться и заводить отношения с молодыми девушками нежели со сверстницами.

— Все такие умные пошли. Я могу общаться только с молодыми, потому что на меня старшие ругаются. И знаю, почему меня молодые любят: потому что я современные тенденции чувствую. К тому же они еще и красивые, и потом — не давят на меня. А если женщине 40 лет — я с ней вообще не могу, максимум три дня, — признался 48-летний артист.

Звезда 90-х не раскрывает всех своих секретов, касающихся знакомства с противоположным полом. Несмотря на подобную позицию, Губин все же рассказал, что ему проще завязать общение по телефону. Все дело в том, что певец стал стесняться своей внешности, которая сильно изменилась за последние годы, рассказал артист в эфире телеканала «Россия 1».

В конце прошлого года певица Ирина Салтыкова намекнула на алкозависимость Андрея Губина. Она считает, что у музыканта есть проблемы со спиртным, несмотря на то что сам артист отвергает все домыслы на этот счет.