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Поезда «Таврия» между Москвой и Феодосией запустят с 26 мая

Евгений Силаев
Общество
Поезда «Таврия» между Москвой и Феодосией запустят с 26 мая
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

С 26 мая между Москвой и Феодосией запустят поезда «Таврия». Об этом в среду, 3 мая, сообщили в пресс-службе перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

На маршруты выйдут два поезда: одноэтажный № 161/162 и двухэтажный № 163/164. Согласно расписанию, составы будут отправляться из Москвы в 14:50. На следующий день в 18:05 они прибудут в Феодосию. Обратные рейсы запланированы на 22:00 с прибытием в столицу через день в 4:00.

Подчеркивается, что одноэтажный поезд будет курсировать раз в два дня, а двухэтажный — раз в три дня. Поездки запланированы до конца сентября.

— По маршруту поезда проходят через Рязань, Воронеж и Ростов-на-Дону. На территории Крыма поезда делают остановки на станциях Керчь Южная – Новый парк, Багерово, Семь Колодезей и Владиславовка, — пишет Telegram-канал «Гранд Сервис Экспресс».

26 апреля холдинг «Российские железные дороги» увеличил глубину продажи билетов более чем за 45 суток на ряд поездов из Москвы. Изменения коснулись составов в Выборг, Рыбинск, Санкт-Петербург, Мурманск, а также по маршрутам между другими городами.

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