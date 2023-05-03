Проще, чем кажется: как оформить и получать пенсию на дом
Сюжет:Проще, чем кажется
Каждый пенсионер имеет право выбрать организацию, доставляющую пенсию, а также способ ее получения. Как получить социальные выплаты не выходя из дома — в материале «Вечерней Москвы».
Как оставить заявку
Выбрать способ получения пенсии можно несколькими способами:
— Подать заявление в Социальный фонд России (СФР) или Многофункциональный центр (МФЦ).
— Подать заявление через портал «Госуслуги».
В обоих случаях необходимо указать организацию, доставляющую пенсию, а также способ ее получения. Если речь идет о переводе на банковскую карту, то нужно дополнительно указать реквизиты счета.
Какие есть способы получения пенсии на дом
— Через почту России. В таком случае пенсию будет доставлять сотрудник организации. Помимо денег, выданных наличными, можно получить распечатанную расшифровку всех начислений.
— Через банк. Средства можно получить переводом на банковскую карту, а затем снять в банкомате.
— Через иную организацию. В каждом регионе есть свои организации, занимающиеся доставкой пенсии, в том числе на дом.
Какие услуги можно оформить дополнительно
— Покупка товаров первой необходимости, периодических печатных изданий и лотерейных билетов.
— Оформление страховки на недвижимость.
— Доставка товаров из каталога «Почта Маркет» по специальным ценам.
— Оформление подписки на печатные издания.
— Оплата коммунальных счетов, штрафов ГИБДД, налогов и так далее.