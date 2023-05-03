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Проще, чем кажется: как оформить и получать пенсию на дом

Евгений Силаев

Сюжет: 

Проще, чем кажется
Общество
Как оформить и получать пенсию на дом
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Каждый пенсионер имеет право выбрать организацию, доставляющую пенсию, а также способ ее получения. Как получить социальные выплаты не выходя из дома — в материале «Вечерней Москвы».

Как оставить заявку

Выбрать способ получения пенсии можно несколькими способами:

— Подать заявление в Социальный фонд России (СФР) или Многофункциональный центр (МФЦ).

— Подать заявление через портал «Госуслуги».

В обоих случаях необходимо указать организацию, доставляющую пенсию, а также способ ее получения. Если речь идет о переводе на банковскую карту, то нужно дополнительно указать реквизиты счета.

Какие есть способы получения пенсии на дом

— Через почту России. В таком случае пенсию будет доставлять сотрудник организации. Помимо денег, выданных наличными, можно получить распечатанную расшифровку всех начислений.

— Через банк. Средства можно получить переводом на банковскую карту, а затем снять в банкомате.

— Через иную организацию. В каждом регионе есть свои организации, занимающиеся доставкой пенсии, в том числе на дом.

Какие услуги можно оформить дополнительно

— Покупка товаров первой необходимости, периодических печатных изданий и лотерейных билетов.

— Оформление страховки на недвижимость.

— Доставка товаров из каталога «Почта Маркет» по специальным ценам.

— Оформление подписки на печатные издания.

— Оплата коммунальных счетов, штрафов ГИБДД, налогов и так далее.

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