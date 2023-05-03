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Автозаправочные комплексы модернизируют в трех столичных округах

Евгений Силаев
Город
Автозаправочные комплексы модернизируют в трех столичных округах
Фото: Вечерняя Москва
Москва, улица Академика Скрябина, 11 Карта всех событий

В Северо-восточном, Юго-восточном и Новомосковском административных округах планируется модернизация автозаправочных комплексов. Об этом в среду, 3 мая, сообщили в пресс-служба комитете столицы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

Участки расположены по адресам улица Бутырская, земельный участок 8а; улица Академика Скрябина, владение 11; поселение Марушкинское, квартал 134, земельный участок 1. Их площадь варьируется от 0,22 до 1,88 гектара.

— Сейчас площадь существующих объектов не превышает 340 квадратных метров. После реконструкции площадь каждого АЗС увеличится до 1000 квадратных метров. Также на каждом из них предусмотрено создание автосервиса и автомойки, — рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, чьи слова приводит сайт мэра Москвы.

Кроме того, вблизи делового центра «Москва-Сити» ввели в эксплуатацию комплекс из трех жилых небоскребов. Высотки рассчитаны на 830 квартир, свыше 90 процентов которых были приобретены еще до завершения этапа строительства.

Автомобили Северо-Восточный административный округ (СВАО) Юго-Восточный административный округ (ЮВАО)
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