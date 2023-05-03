Палата представителей запросила у ФБР сведения о «криминальной схеме» с участием Байдена

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Палата представителей США запросила от ФБР данные о том, что в бытность Джо Байдена на посту вице-президента страны могла иметь место полученная от него взятка. С таким заявлением представители палаты обратились лично к генпрокурору Соединенных Штатов Меррику Гарланду и к директору ФБР Кристоферу Рэю.

— У минюста и ФБР, по всей видимости, есть ценная и поддающаяся проверке информация, которую вы не раскрыли американскому народу. Таким образом, конгресс приступит к проведению независимого и объективного рассмотрения этого вопроса, свободного от влияния этих ведомств, — говорится в заявлении сенатора Чарльза Грэссли и конгрессмена Джеймса Комера.

По словам авторов документа, подобные данные о якобы имевшем место инциденте уже попали в распоряжение Палаты Представителей. По их словам, могла иметь место криминальная схема, суть которой пока неизвестна. Сообщается только то, что это могла быть взятка от Байдена некому представителю другого государства, посредством которой он мог решить некие политические неувязки. Пока никаких данных об этом больше не приводится, передает РИА Новости.

Крупный скандал вокруг предполагаемой взятки ранее возникал вокруг итальянского политика Сильвио Берлускони. Однако в минувшем феврале Берлускони был оправдан судом по подозрению в подкупе свидетелей по делу о предполагаемом использовании услуг несовершеннолетних проституток.

Уточняется, что Миланский суд вынес такое решение в связи с отсутствием фактов преступления. Вместе с ним оправданы и все 28 подозреваемых в получении взятки за дачу ложных показаний по делу об использовании услуг несовершеннолетних проституток.