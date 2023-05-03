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«Краснодар» выбил «Акрон» из Кубка России в серии пенальти

Евгений Жуков
Спорт
«Краснодар» выбил «Акрон» из Кубка России в серии пенальти
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Футбольный клуб «Краснодар» одержал победу над тольяттинским «Акроном» в первом этапе финала Пути регионов Кубка России. Игра состоялась в среду, 3 мая.

Встреча прошла на стадионе «Краснодар». Основное время матча завершилось со счетом 0:0. В послематчевой серии пенальти сильнее оказались хозяева — 4:2.

Таким образом, «Краснодар» выбил «Акрон» из розыгрыша турнира и вышел во второй этап финала Пути регионов Кубка России. Команде предстоит встретиться с екатеринбургским «Уралом». В случае успеха клуб выйдет в главный финал турнира, где сыграет с московским ЦСКА.

Финал Кубка России состоится 11 июня 2023 года. Заключительная встреча пройдет в столице на стадионе «Лужники».

24 апреля московский футбольный клуб «Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в матче 24-го тура РПЛ. Матч состоялся на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Встреча завершилась со счетом 4:3. У гостей голы забили Джон Кордоба, Жоау Батчи и Эдуард Сперцян. В составе хозяев дублем отличился Александр Соболев.

Футбол ФК «Краснодар» Кубок России по футболу
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