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Автомобиль сбил велосипедиста на Садовой-Черногрязской улице

Евгений Жуков
Происшествия
Автомобиль сбил велосипедиста на Садовой-Черногрязской улице
Фото: moscow-live
Москва, Садовая-Черногрязская улица, 13 Карта всех событий

На Садовой-Черногрязской улице в районе дома № 13 автомобиль сбил велосипедиста. Об этом в среду, 3 мая, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

В настоящее время на месте работают профильные специалисты оперативных служб города. Все обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение транспорта в районе аварии не затруднено.

— Мы напоминаем велосипедистам и пользователям самокатов о необходимости пересекать проезжую часть только в специально отведенных для этого местах, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно

Еще одно ДТП произошло на улице Свободы в районе дома № 57. Женщина за рулем немецкой машины сбила ребенка, который на электросамокате пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенок попал в больницу с переломом. Известно, что он арендовал транспортное средство при помощи аккаунта отца своего друга. В результате инцидента к ответственности привлекли родителя пострадавшего.

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