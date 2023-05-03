«Человек, ради которого хочется жить и творить»: Филипп Киркоров впервые рассказал о новой любви

Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Народный артист Филипп Киркоров с каждым днем раскрывает все больше фактов о своей новой любви. В этот раз он признался, насколько близким для него человеком является некая девушка. Однако имени раскрывать пока все равно не стал.

— Никогда не умел копить, умею только зарабатывать и вкладывать. Я купаюсь в роскоши своей сценической жизни, а приходя домой, обретаю обычный домашний уют и тепло. И сегодня я не один. Мое сердце занято не только зрителем, но и человеком, ради которого мне хочется жить и творить, — сказал поп-исполнитель в интервью «Московскому комсомольцу».

Кроме того, певец с огромным теплом вспомнил своего друга, модельера Валентина Юдашкина, который скончался от онкологии в возрасте 59 лет. Киркоров выразил сожаление о том, что лучшие люди в этом мире иногда уходят слишком рано. Киркоров подчеркнул, что модельер был не только крайне талантливым в своей профессии, но и умел красиво и честно дружить.

Филипп Киркоров стал все чаще говорить о дружбе и о романтике. Недавно сделавший целую серию пластических операций певец поучаствовал в шоу телеведущего и комика Павла Воли, где тоже затронул тему личных отношений. На проекте поп-король рассказал, что благодаря пластическим операциям повысил свою самооценку. Певец заострил скулы, сделал круговую подтяжку лица и избавился от морщин. На шоу артист заявил, что теперь является «виртуозом» в интимных делах, в очередной раз намекнув на свою новую любовь, имя которой пока держится в секрете.