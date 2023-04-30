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«Я виртуоз в этом деле»: Киркоров рассказал о своей интимной жизни после операций

Никита Худяков
Общество
«Я виртуоз в этом деле»: Киркоров рассказал о своей интимной жизни после операций
Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Недавно сделавший целую серию пластических операций певец Филипп Киркоров поучаствовал в шоу телеведущего и комика Павла Воли.

На проекте поп-король рассказал, что благодаря пластическим операциям повысил свою самооценку. Певец заострил скулы, сделал круговую подтяжку лица и избавился от морщин.

На шоу артист заявил, что теперь является «виртуозом» в интимных делах.

— Я виртуоз в этом деле! Я не только прекрасный вокалист, но я и сексуальный партнер номер один, чтобы ты понимал, — отметил Киркоров в эфире передачи.

В последнее время имя артиста не сходит с новостных полос светских хроник: эксперты и поклонники активно обсуждают результат пластических операций, которые певец продолжает делать. «Вечерняя Москва» выяснила, какие конкретно преображения претерпела внешность Киркорова.

Поп-король не скрывает, что его связывает тесная дружба с певицей Азизой. Даже когда был огромный скандал с гибелью Игоря Талькова, Киркоров не стал отворачиваться от своей подруги и всячески ее поддерживал. Теперь артист признался, что какое-то время назад действительно испытывал к своей коллеге нежные чувства, однако Азиза постоянно от него ускользала.

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