Инвестировал три миллиона в свою внешность: хирурги оценили результат пластических операций Киркорова

Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Поп-король Филипп Киркоров отметил в апреле свое 55-летие большим сольным концертом в столице. В последнее время имя артиста не сходит с новостных полос светских хроник: эксперты и поклонники активно обсуждают результат пластических операций, которые певец продолжает делать. «Вечерка» выяснила, какие конкретно преображения претерпела внешность Киркорова.

В минувшие выходные поклонники заметили новое изменение: у Киркорова преобразилась... форма ягодиц. Однако на этот раз Филипп отрицает очередное хирургическое вмешательство.

— Очевидно, что это результат операции, — говорит «ВМ» пластический хирург Виктория Блинова. — Скорее всего, это глютеопластика — коррекция формы ягодиц путем установки силиконовых имплантов. Такой формы практически невозможно добиться тренировками. Возможно, хирург обошелся и просто липофилингом (процедура, в ходе которой жировая ткань из одних участков тела перемещается в другие. — «ВМ»). От себя отмечу, что все манипуляции проведены действительно качественно.

Выразительный взгляд

Также отчетливо видны следы блефаропластики (подтяжка век): исчезли мешки под глазами, взгляд стал более открытым. Нависшее верхнее веко ушло, что дало дополнительный омолаживающий эффект.

Стоимость: от 130 тысяч рублей.

Скулы заострили

Скулы стали более выраженными. Это результат введения гиалуроновых филлеров либо проведенного липофилинга (процедура, в ходе которой жировая ткань из одних участков тела перемещается в другие с целью создания эстетического эффекта).

Стоимость: от 70 тысяч рублей.

Полное осветление

Из-за новой белоснежной шевелюры и бороды Киркорова уже сравнили с Дедом Морозом. Артист обошелся без наращивания и без пересадки волос. Филипп ограничился лишь окрашиванием у звездного стилиста.

Стоимость: от 20 тысяч рублей.

Ягодицы округлились

Эффектная «пятая точка», вопреки убеждениям артиста, — тоже результат хирургического вмешательства. Так накачать ее Филипп вряд ли смог бы в спортзале.

Стоимость: от 300 тысяч рублей.

Лоб без морщинок

С полной уверенностью можно сказать про выполненную эндоскопическую подтяжку верхней трети лица. Кожа выглядит молодой и посвежевшей.

Стоимость: от 370 тысяч рублей.

Подбородок подтянули

Артисту однозначно был проведен фейслифтинг (хирургическая подтяжка лица). Грузное лицо с признаками птоза (обвисание кожи) приобрело более утонченные черты, овал стал более четким, на шее исчезли кольца Венеры (поперечные возрастные морщины).

Стоимость: от 120 тысяч рублей.

Спортивное телосложение

Скульптурная липосакция (удаление жира) тела позволила не только решить проблему лишней жировой массы, но и контурировать мышцы, создавая таким образом очерченный торс. Эта процедура позволила буквально вылепить мышечный рельеф. Вместо тучного тела Филипп получил тело культуриста без изнурительных тренировок и перемен в питании.

Весь комплекс манипуляций стоит от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Свиридов пластический хирург:

— Если посмотреть последние фотографии Филиппа Киркорова, можно отметить, как филигранно певцу провели пластику век. В области нижних век уменьшилось количество грыж и в районе верхних уменьшилось количество кожи. Современные технологии позволяют добиться такого результата, когда даже незаметно, что была выполнена пластика век. Операция очень тонкая, ювелирная и дает очень хороший эффект.

ЦИФРА

3 миллиона рублей — примерно столько, по подсчетам экспертов, Киркоров инвестировал в свою обновленную внешность.