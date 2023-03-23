Несколько операций под одним наркозом: пластический хирург Васильев рассказал, как Киркорову создали новые лицо и тело 

Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Филипп Киркоров накануне 56-летия решил порадовать себя новой внешностью. Король российской эстрады благодаря умелым рукам пластического хирурга обрел рельефный пресс и юное лицо. На невероятном бьюти-преображении артист не остановился. На днях в Сети появились фото, где изрядно постройневший Киркоров хвастается идеальным телом и подтянутыми грудными мышцами. Певец сделал по меньшей мере три операции за относительно небольшой промежуток времени. Как долго продержится такой результат и не повлияет ли это на здоровье Киркорова, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.

По словам пластического хирурга Вячеслава Васильева, Филипп Бедросович, скорее всего, перенес три основные операции. Первой из них стал эндоскопический височный лифтинг. Он позволяет подтянуть верхнюю часть лица — лоб, брови и веки. Подобные методы моментально омолаживают лицо. С легкой руки специалиста пропал у певца и тяжелый взгляд, будто исподлобья.

Собеседник «ВМ» уточнил, что в случае с музыкантом не могло обойтись без чек-лифтинга — малоинвазивной косметической процедуры по восстановлению контура средней зоны лица.

Закрепить результат позволила блефаропластика нижних век — это иссечение избытков кожного покрова и жировых образований.

Пластический хирург Вячеслав Васильев убежден, что королю российской эстрады проводили несколько процедур зараз.

— Думаю, что под одним наркозом ему было произведено несколько операций, — сказал спикер. — Симультанные, то есть сочетающиеся при одном наркозе, операции являются рутинной практикой в пластической хирургии. И если они прошли без осложнений, то проблем в будущем быть не должно. Внешний вид улучшится надолго.

Эксперт исключил возникновение каких-либо проблем со здоровьем у музыканта в перспективе, поскольку перед выполнением подобных вмешательств пациент сдает целый комплекс анализов. В случае противопоказаний операции исключаются.

Между тем сам Киркоров недавно признавался: перед тем как лечь под нож хирурга, он скинул 12 килограммов. Стоит отметить, что первые изменения во внешности Киркорова стали заметны еще в январе.

На какое-то время артист вовсе пропал с радаров, включая соцсети, а после опубликовал видео с идеальным лицом и телом. Пользователи Сети оставили сотни восторженных комментариев с одним посылом: у артиста в роскошном особняке точно появилась машина времени, благодаря которой он обрел вторую молодость.