«Поработали с фигурой»: появились фотографии Филиппа Киркорова после новой пластики

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Российский популярный певец Филипп Киркоров перенес еще одну пластическую операцию по коррекции фигуры. В Сети распространились первые кадры после операции у артиста.

— Активно готовимся к сольному концерту в конце апреля. Поработали с фигурой, изменения налицо, — рассказал хирург певца Тимур Хайдаров.

Как сообщает Super.ru, на концерте Киркоров презентует новую песню, посвященную своему новому телу.

Король российской эстрады Филипп Киркоров готовится отметить свое 56-летие. В честь этого он сделал себе шикарный подарок — новый пресс и идеальное лицо. Ко всем «улучшениям» артиста приложил руку эстетический хирург Тимур Хайдаров. Он раскрыл «Вечерней Москве» секреты работы со звездами.

Процесс восстановления после ринопластики в разные сезоны отличается из-за погодных условий, которые рекомендуется учитывать при планировании операции. Об этом рассказала пластический хирург Иляна Гончарова. При этом большое количество солнца может привести к образованию рубцов.