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Косметолог объяснила, как 61-летней Екатерине Андреевой удается выглядеть на 30

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Косметолог объяснила, как 61-летней Екатерине Андреевой удается выглядеть на 30
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Знаменитая телеведущая Екатерина Андреева недавно выложила в Сеть фото без косметики, на котором видно, что у нее гладкая и подтянутая кожа без видимых признаков старения. В 61 год знаменитость выглядит очень молодо. «Вечерняя Москва» решила узнать, в чем секрет красоты Андреевой — в генетике или косметологических процедурах, о которых она предпочитает молчать.

По словам звездного диетолога, косметолога и иглорефлексотерапевта Марият Мухиной, без процедур сохранить молодость кожи в таком возрасте фактически невозможно.

— Получить эффект юного лица нашей телеведущей помогает такая процедура, как Baby Face. Проще говоря, иглоукалывание. Более 40 игл внедряются в лицо, прорабатываются все мимические мышцы, в результате чего они расслабляются, — пояснила Мухина.

По словам специалиста, морщины возникают вследствие спазма мимических мышц. Благодаря сотне иголок, которые воздействуют на проблемные зоны, напряженность устраняется, и лицо разглаживается.

— С точки зрения дерматологии, морщины — это заломы кожи или, как их еще называют, кожные рубцы, в которых нарушен синтез коллагена. А иглоукалывание обладает лимфодренажным эффектом, предотвращает скопление жидкости в пакетах лимфатических узлов и дальнейшее образование грыжи на лице, что тоже обновляет его, — пояснила собеседница «ВМ».

Мухина уточнила, что на лице сосредоточено огромное количество жизненно важных точек, которые регулируют работу внутренних органов, мочеполовой системы и иных систем.

— Воздействуя иглами на лицо, мы тем самым еще и обновляем всю внутреннюю систему организма, — отметила эксперт.

По мнению специалиста, Андреева, помимо косметологического ухода, не забывает и о правильном питании, а также занятиях спортом.

— Екатерина на протяжении многих лет сохраняет один и тот же вес. Известно, что набор веса и резкое похудение растягивают кожу и негативно влияют на ее эластичность. Видно, что звезда высыпается, так как мы не обнаруживаем под ее глазами темных кругов, — продолжила косметолог.

Неотъемлемой частью молодости, как считает Мухина, является и хорошая личная жизнь.

— Хотелось бы добавить, что у знаменитости отсутствуют хмурые складки и морщины-марионетки, которые очерчиваются в зрелом возрасте, — уточнила спикер.

Благодаря подобному образу жизни и таким процедурам сохранять молодость и красоту теледива сможет еще долгие годы, заключила эксперт.

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