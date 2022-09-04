Ни морщинки: косметолог объяснила, в чем главный секрет молодости Бейонсе

Фото: Скриншот страницы Beyoncé на www.youtube.com

Американская поп-икона Бейонсе Жизель Ноулз-Картер 4 сентября отмечает свой 41 день рождения. Обладательница 28 «Грэмми» и исполнительница знаменитых синглов для легендарного «Короля льва» на пятом десятке выглядит превосходно и складывается впечатление, что Queen B просто отказывается стареть. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста в области косметологии, какие процедуры помогают знойной диве продлить молодость и сохранить красоту.

По словам звездного диетолога, косметолога и иглорефлексотерапевта Марияты Мухиной, именно Бейонсе в свое время стала родоначальницей нового течения в области косметологии и пластики:

— Певица, которая заняла твердую позицию на музыкальном олимпе задолго до Ким Кардашьян и Дженнифер Лопес, прославилась своими пышными формами ягодиц. Она одной из первых начала танцевать тверк и сделала этот жанр настоящим искусством. Многие задаются вопросом: как ей удается сохранять упругость тела в 41 год? Мне кажется, что здесь не обошлось без серьезных косметологических процедур.

По словам специалиста, сохранить молодость Бейонсе помогают процедуры, включающие лимфодренажные системы, которые улучшают внешний вид кожи и придают омолаживающий эффект.

Собеседница «ВМ» выразила уверенность, что артистка прибегала также к услугам пластического хирурга:

— Как специалист могут точно сказать, что у нее была маммопластика — улучшение формы груди. Не исключена глютеопластика — операция по коррекции формы и размеру ягодицы путем установки специальных имплантатов. Хотя, мне кажется, что у нее нет имплантатов, так как у женщин негроидной расы от природы подтянутая и округлая форма пятой точки.

Добиться эффекта «лисьих глазок», которыми Бейонсе смотрит на мир, ей помогла популярная процедура подъема бровей, которую позже, по словам Мухиной, повторила одна из сестер из модельного клана Хадид — Белла.

— Особенно скрупулезно певица ухаживает за своими волосами, — по—дчеркнула врач. — У нас в Голливуде два артиста, которые больше всех тратят на уход за ними, Бейонсе и Том Круз. Шикарная шевелюра подпитывается специальными витаминами и сосудистыми комплексами. По сравнению с детскими фотографиями, рост линии волос на новых снимках у певицы заметно выровнялся. Это дает основание предполагать, что, возможно, была даже пересадка.

Нос исполнительницы знаменитого хита Single Ladies тоже пережил преображение, заметила врач. По словам Мухиной, ей сделали подтяжку этой области с помощью установки нитей или филлеров. Не исключила собеседница «ВМ» и процедуру ринопластики:

— С годами кончик носа начинает опускаться, обретая крючкообразную форму. Но у нее, напротив, он вздернут вверх.

Лицо — самая главная зона, которая выглядит, по мнению эксперта, как ювелирная работа:

— Я вижу присутствие филлеров в минимальных объемах практически в каждом участке. Но они так профессионально и ювелирно введены, что нет и намека на неестественность. Не отказывается Бейонсе и от нитевого лифтинга. Посмотрите на ее идеальные скулы, подбородок, — без этих процедур сложно добиться эффекта, когда кожа лица так подтянута, а черты заострены.

Собеседница «ВМ» добавила, что певица даже заботится о коже локтей, которая с каждым годом «молодеет»:

— Это достигается с помощью введения гиалуроновой кислоты и внедрения филлеров.

Марията Мухина заметила, что все эти процедуры не имели бы должного эффекта без того образа жизни, которого придерживается знаменитость:

— Она поддерживает свою фигуру в спортзале, поскольку без упражнений для спины сохранить такую осанку к 40 годам очень нелегко. После 35 лет уже в этой области постепенно образовывается «вдовий горб», а у нее даже предпосылок нет.

В заключение специалист отметила, что молодость Бейонсе — это результат комплексной борьбы с признаками старения, включающий физическую активность, правильное питание, косметологические процедуры, невероятную трудоспособность и умение грамотно чередовать рабочий режим с отдыхом.