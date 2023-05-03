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Конфликт на территории Украины постепенно подходит к концу, даже если киевские власти постоянно заявляют о контрнаступлении и действительно его планируют. Об этом в своем Twitter написал американский правозащитник Аджаму Барака.

— Освещение медиакорпорациями украинского конфликта в США не только выглядит аморально, но и вводит в заблуждение. Конфликт на Украине почти подошел к концу, за исключением последнего отчаянного решения Киева организовать контрнаступление, которое не увенчается успехом. Все это знают, кроме американцев, — заявил он.

Стоит отметить, что позиция этого правозащитника не раз шла вразрез с западной политикой. Барака периодически подвергал резкой критике Соединенные Штаты и ЕС за то, какой курс во внешней политике был выбран руководством этих стран. Он отмечал, что Запад просто использовал Минские соглашения, чтобы сделать их поводом для распри с Россией. Барака говорил, что Украина в этом случае стала для Вашингтона обычным «пушечным мясом», нужным Белому дому исключительно для собственных амбиций в мировой геополитике, передает РИА Новости.

Российская сторона тем более заинтересована в скорейшем завершении украинского конфликта, сообщил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров. По словам российского министра, Москва также благодарна Бразилии за ее стремление внести вклад в поиск путей урегулирования ситуации. Лавров напомнил, что Россия уже не раз объясняла причины начала специальной военной операции и цели, которые она преследует.