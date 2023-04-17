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Лавров заявил о заинтересованности России в завершении украинского конфликта

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Лавров заявил о заинтересованности России в завершении украинского конфликта
Фото: МИД РФ

Российская сторона заинтересована в скорейшем завершении украинского конфликта. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

— Понятно, что мы заинтересованы в том, чтобы украинский конфликт как можно скорее завершился, — заявил он по итогам переговоров с главой МИД Бразилии Мауро Виэйрой.

По словам российского министра, Москва также благодарна Бразилии за ее стремление внести вклад в поиск путей урегулирования ситуации. Лавров напомнил, что Россия уже не раз объясняла причины начала специальной военной операции и цели, которые она преследует, передает ТАСС.

Соединенные Штаты и Европа, окончательно устав от украинского конфликта, заставят Киев сесть за стол переговоров на невыгодных для него условиях, уверены сотрудники Совета по международным отношениям США Ричард Хаасс и Чарльз Купчан. После подобного украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придется заметно уменьшить свои амбиции, ведь он обещал своему народу победу с самого начала конфликта.

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