Фото: МИД РФ

Российская сторона заинтересована в скорейшем завершении украинского конфликта. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

— Понятно, что мы заинтересованы в том, чтобы украинский конфликт как можно скорее завершился, — заявил он по итогам переговоров с главой МИД Бразилии Мауро Виэйрой.

По словам российского министра, Москва также благодарна Бразилии за ее стремление внести вклад в поиск путей урегулирования ситуации. Лавров напомнил, что Россия уже не раз объясняла причины начала специальной военной операции и цели, которые она преследует, передает ТАСС.

Соединенные Штаты и Европа, окончательно устав от украинского конфликта, заставят Киев сесть за стол переговоров на невыгодных для него условиях, уверены сотрудники Совета по международным отношениям США Ричард Хаасс и Чарльз Купчан. После подобного украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придется заметно уменьшить свои амбиции, ведь он обещал своему народу победу с самого начала конфликта.