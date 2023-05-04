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Приметы и советы

Глава ФРС Пауэлл не исключил рецессии в США

Ирэна Колесова
В мире
Глава ФРС Пауэлл не исключил рецессии в США
Фото: shutterstock

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что не может исключить процесса рецессии в США. Однако он отметил, что надеется на мягкий процесс постепенного уменьшения американской экономики.

— Я ее не исключаю. Возможно, мы получим то, что, я надеюсь, окажется мягкой рецессией, — передает слова Пауэлла РИА Новости.

Эксперты ранее уже выражали мнение, что экономика Соединенных штатов постепенно приходит к рецессии. В качестве показательного примера они называли недавний крах очередного американского банка, First Republic Bank (FRB). По мнению специалистов, в США происходит постепенный отток денег вкладчиков в банки. Это может привести страну или к кризису, или к полному краху кредитной системы. В таком случае нельзя исключить даже дефолт.

Прогнозируемая рецессия в США косвенно отразится на экономике России. Среди прочего в нашей стране могут прерваться параллельные поставки и производственные цепочки. Не исключено, что произойдет обвал мировых цен на энергоносители. Какие еще последствия ожидаются от большого американского кризиса, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.

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