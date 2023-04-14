«На кон поставлено многое»: как экономический кризис в США отразится на России

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Прогнозируемая рецессия в США косвенно отразится на экономике России. Среди прочего в нашей стране могут прерваться параллельные поставки и производственные цепочки. Не исключено, что произойдет обвал мировых цен на энергоносители. Какие еще последствия ожидаются от большого американского кризиса, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.

Ранее экономист Нуриэль Рубини, предсказавший кризис 2008 года, заявил, что банковская система США приблизилась к коллапсу. По его словам, страна движется к кредитному кризису, который вовлечет экономику в рецессию.

Доцент кафедры государственной политики МГУ имени Ломоносова, кандидат экономических наук Юрий Юденков напрямую связывает возможный рецессивный процесс, который пророчат американской экономике ведущие аналитики, с украинским кризисом.

— Ради победы Украины в военном конфликте США поставили многое на кон, — пояснил он «ВМ». — Именно данное обстоятельство вынудило их дополнительно внедрить в экономику доллары. Они в очередной раз погрязли в долгах, чтобы выпустить ценные бумаги по повышенной ставке, что еще больше пошатнуло экономику.

В случае победы, на которую так уповают в Вашингтоне, негативный сценарий, который наблюдается в экономике США, будет исключен, ведь все лавры достанутся Штатам, предположил Юденков. Но в случае проигрыша Украины в противостоянии с Россией экономка США погрузится в глубокий и продолжительный кризис.

Ожидаемая рецессия может косвенно ударить по России. Но не через финансовые каналы, а материально-вещественные.

— Через поставку по параллельным каналам. Это касается различных изделий, оборудования, техники, — продолжил экономист.

В то же время эксперт уточнил, что потенциал у США не оказаться в кризисной ситуации очень высокий:

— Американцы попытаются избежать негативного сценария путем поднятия ключевой ставки и большего внедрения финансов в экономику.

В свою очередь экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев в беседе с «ВМ» предположил, что рецессия экономики США, которая в случае глобального кризиса неизбежно произойдет, отразится на стоимости энергоносителей, в том числе на нефти.

— Мировые цены на нефть сильно снизятся, и РФ от этого, конечно, проиграет, — предупредил он.

Падение экономики США в целом негативно отразится на глобальных рынках. Как напомнил Разуваев, нефть по-прежнему является важным экспортным товаром для России. При этом коллапс банковской системы США затронет Россию лишь по касательной, поскольку все связи с западным финансовым сектором разорваны.

В марте 2023 года потерпели крах сразу три американских банка с общей суммой активов более 330 миллиардов долларов. Пресса и некоторые эксперты увидели в происходящем предвестие экономического кризиса. Подробнее о том, что происходит с американскими банками, — в материале «ВМ».