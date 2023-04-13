«Эксцессы не исключены»: пять причин, которые могут спровоцировать войну между РФ и НАТО

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Сценариев, при которых может начаться столкновение РФ и НАТО, огромное множество. Спровоцировать конфликт способны даже незначительные на первый взгляд действия с обеих сторон. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Сергей Марков.

По его словам, первой причиной эскалации между ВС РФ и Североатлантическим альянсом может стать все большее вовлечение натовских структур в конфликт между Украиной и РФ.

— Это мы уже проходили. Вспомните недавние попытки США бомбардировать города Крыма. Это как раз американские военные с помощью запуска летательных аппаратов попытались нанести удар по территории полуострова. Но, как известно, этот аппарат был нейтрализован российскими силами, — сказал эксперт.

По мнению спикера, подобные эксцессы не исключены в будущем, как и вероятность того, что именно такие маневры со стороны США станут почвой для военного столкновения натовской коалиции и российских военных.

Попытка РФ нанести удар по натовским специалистам, проводящим консультативные мероприятия для ВСУ, может стать еще одним основанием, которое способно повлечь эскалацию конфликта со стороны западных вооруженных сил.

— Даже если российские силы нанесут абсолютно случайно удар по этим экспертам, то начнется эскалация, — заверил Марков.

Третья причина, которая способна приблизить конфликт РФ и НАТО, — это киберактивность.

— Запад может нанести киберудар, а потом перевернуть все таким образом, мол, это сделала сама Москва, — продолжил собеседник «ВМ».

Четвертым основанием начала агрессивной войны между Москвой и Западом следует считать наращивание военной мощи в Польше.

— Россия может нанести удар по территории Польши, где скапливается большое количество военной техники. И тогда полномасштабного столкновения не избежать уже никак, — заверил Марков.

Пятой причиной, вероятнее всего, станут попытки украинцев и их западных помощников создать новые версии грязной бомбы, которые они захотят использовать для нанесения удара по российской территории, заключил собеседник «ВМ».

О том, что риски столкновения сил РФ и НАТО возрастают, заявил в интервью газете «Известия» замглавы МИД Александр Грушко. В качестве наиболее яркого примера оснований для эскалации конфликта он напомнил о ситуации в Балтийском регионе, который общими усилиями Североатлантического альянса превратили из спокойной области в зону военного соперничества.