Президент Сербии предложил понизить возраст уголовной ответственности с 14 до 12 лет

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Президент Сербии Александр Вучич выступил с предложением для сербского правительства обсудить возможность понизить минимальный порог уголовной ответственности с 14 до 12 лет. Со своим предложением он выступил в среду, 3 мая, в ходе пресс-конференции.

— Я предлагаю рассмотреть вам возможность снижения минимального возраста уголовной ответственности несовершеннолетних с 14 до 12 лет. Ввести обязательные тесты на наркотики для учеников школ каждые шесть месяцев, — отметил он.

Глава государства подчеркнул, что подросток, который ранее начал стрелять в центре столицы Белграда и убил девятерых человек, теперь окажется в психиатрической клинике. Все дело в том, что ему уже 13 лет, и уголовная ответственность для него невозможна. Однако Вучич добавил, что школьник сам признался в том, что он заранее распланировал свои действия и продолжительно готовился к атаке на людей, пишет ТАСС.

Стрельба в Белграде произошла 3 мая. Около 09:00 по московскому времени школьник зашел в здание и открыл огонь по сверстникам. Погибли девять человек. Полиция уже задержала ученика седьмого класса. Рядом с учреждением продолжают дежурить сотрудники полиции и машины скорой помощи.