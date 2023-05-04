Слуцкий: Ответственность за атаку на Кремль должны нести Зеленский и Байден

Фото: Пресс-служба Госдумы

Президент США Джо Байден должен понести личную ответственность на инцидент с атакой дронов на московский Кремль, так же как и украинский лидер Владимир Зеленский. Такое мнение выразил в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

— Вместе с Зеленским ответственность за атаку дронов на Кремль должны нести и его западные хозяева — президент США Байден и лидеры стран, поддерживающих террористический неонацистский режим на Украине, — заявил Слуцкий в своем посте.

Таким образом Слуцкий отреагировал на заявления американского государственного секретаря Энтони Блинкена. Тот ответил на вопрос о прошедшей атаке в Москве, что право решать, как именно действовать, остается именно за украинскими властями. Слуцкий отметил, что все попытки Вашингтона притвориться, что он непричастен, звучат не очень доверительно. Кроме того, депутат выразил уверенность, что проведение международного трибунала для украинского лидера и его ближайших сподвижников должно быть неотвратимо.

Ночью 3 мая украинская армия попыталась ударить по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина беспилотными летательными аппаратами. Что известно об этом инциденте — в материале «Вечерней Москвы».