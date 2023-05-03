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Искры и раскат грома: что известно о попытке атаки беспилотников ВСУ на Кремль

Евгений Жуков
Происшествия
Искры и раскат грома: что известно о попытке атаки беспилотников ВСУ на Кремль
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Ночью 3 мая украинская армия попыталась ударить по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина беспилотными летательными аппаратами. Что известно об этом инциденте — в материале «Вечерней Москвы».

В пресс-службе Кремля сообщили о двух беспилотных летательных аппаратах (БПЛА), которые были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты вывели из строя.

По словам очевидцев, в районе происшествия были видны искры, а также был слышен хлопок, похожий «на раскат грома».

При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президента России не было в Кремле в момент попытки атаки украинских беспилотников. Путин в это время работал в своей резиденции в Ново-Огареве.

Кроме того, представитель Кремля подчеркнул, что парад Победы на Красной площади 9 Мая состоится. Изменений планов по этому поводу нет.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что начиная со среды, 3 мая, в столице вводится запрет на запуск БПЛА. Исключения составят те беспилотники, которые применяются по решениям органов государственной власти.

Позже инцидент с украинскими аппаратами в пресс-службе Кремля квалифицировали как теракт. В Сети появилось видео, на котором показан, предположительно, момент атаки беспилотников.

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