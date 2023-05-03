Песков: Путина не было в Кремле в момент попытки атаки беспилотников

Фото: Администрация президента РФ

Президента России Владимира Путина не было в Кремле в момент попытки атаки украинских беспилотников. Российский лидер в это время работал в своей резиденции в Ново-Огарево. Об этом в среду, 3 мая, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Нет. Сегодня он работает в Огарево, — цитирует слова представителя Кремля Life.ru.

Ночью 3 мая Вооруженные силы Украины предприняли попытку ударить по кремлевской резиденции президента России беспилотными летательными аппаратами. В результате атаки российский лидер не пострадал, его график работы изменений не претерпел.

Дмитрий Песков также отметил, что парад Победы на Красной площади в Москве 9 мая состоится. Произошедшей инцидент не внес изменений в планы.

Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что начиная со среды, 3 мая, в столице вводится запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов. Исключения составят БПЛА, которые применяются по решениям органов государственной власти. Данное решение необходимо для предотвращения несанкционированного использования подобной техники.