Песков заявил, что парад Победы на Красной площади 9 мая состоится

Фото: Администрация президента РФ

Парад на Красной площади 9 мая состоится, изменений планов нет. Об этом в среду, 3 мая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на фоне сообщений об атаке БПЛА по президентской резиденции в Кремле.

— Парад состоится. Изменений в планах нет, — приводит его слова РИА Новости.

Ночью 3 мая украинская армия попыталась ударить по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина беспилотными летательными аппаратами. В результате атаки российский лидер не пострадал, его график работы изменений не претерпел.

Накануне Песков заявил, что российские спецслужбы делают все необходимое для обеспечения должного уровня безопасности на 9 Мая. По его словам, по этому вопросу в настоящее время проводится «очень сложная, напряженная работа».

Участие в параде Победы на Красной площади в 2023 году примут более 10 тысяч человек, а также 125 единиц вооружения и техники. Военные парады подготовят в 28 российских городах, всего в них примут участие свыше 55 тысяч человек и примерно 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники.