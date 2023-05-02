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Песков: Спецслужбы делают все для предотвращения провокаций на День Победы

Евгений Жуков
Город
Песков: Спецслужбы делают все для предотвращения провокаций на День Победы
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Российские спецслужбы делают все необходимое для обеспечения должного уровня безопасности на 9 Мая. Об этом во вторник, 2 мая, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Все наши специальные службы делают все необходимое для обеспечения безопасности, — отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос о вероятности провокаций и диверсий 9 мая.

Он также добавил, что по этому вопросу в настоящее время проводится «очень сложная, напряженная работа», передает РИА Новости.

Участие в параде Победы на Красной площади в 2023 году примут более 10 тысяч человек, а также 125 единиц вооружения и техники. Военные парады подготовят в 28 российских городах, всего в них примут участие свыше 55 тысяч человек и примерно 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники.

В связи с торжественным мероприятием Мавзолей Ленина закроют на три недели. Помимо этого, 7 мая до 13:00 и 9 мая будет закрыт для посещения Московский Кремль.

В этом году в столице пройдет несколько репетиций парада, который посвящен 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Где будут временные дорожные перекрытия и ограничения — в материале «Вечерней Москвы».

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