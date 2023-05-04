Президент Венесуэлы Мадуро резко осудил атаку беспилотников на Кремль

Фото: Администрация президента РФ

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в резкой форме осудил попытку киевского режима атаковать московский Кремль. Он также отметил, что российские службы безопасности работают крайне эффективно.

— Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро от имени правительства и народа Венесуэлы выражает свое всецелое осуждение отчаянного покушения на убийство президента Российской Федерации Владимира Путина, — говорится в тексте заявления, которое распространил МИД Венесуэлы.

Мадуро отметил, что службы безопасности России еще раз подтвердили свою способность своевременно нейтрализовать угрозу. По его мнению, гнусным намерением авторов этого инцидента могло быть покушение на жизнь российского лидера Владимира Путина, передает РИА Новости.

По словам Мадуро, Венесуэла готова выразить свою полную солидарность с правительством РФ и россиянами на фоне данного события. Также венесуэльские власти надеются, что соответствующим службам удастся привлечь к ответственности тех, кто за этим инцидентом стоит.

Ночью 3 мая украинская армия попыталась ударить по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина беспилотными летательными аппаратами. Что известно об этом инциденте — в материале «Вечерней Москвы».