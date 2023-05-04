Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Москва, музей-заповедник Царицыно Карта всех событий

Сезон водных прогулок открылся в парках Москвы. Об этом в четверг, 4 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

— Романтическое свидание под плеск воды или освежающий отдых в знойный день, увлекательная прогулка для всей семьи или встреча с друзьями — лодочные станции в парках Москвы позволяют организовать запоминающийся досуг, — говорится в сообщении.

К примеру, в музее-заповеднике «Царицыно» открыты три лодочные станции. Также москвичи могут насладиться прекрасными видами в усадьбе Воронцово или в парке «Кузьминки». Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, парковые лодочные станции будут работать до сентября с учетом погодных условий.

Сезон навигации открыли на Северном речном вокзале 29 апреля. Суда из Москвы смогут проследовать до Черного, Каспийского, Азовского, Белого и Балтийского морей. Отправиться в круизы по Москве-реке гости и жители столицы смогут не только с Северного речного вокзала, но и с Южного.