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Сезон навигации открыли на Северном речном вокзале

Полина Пашкина
Город
Сезон навигации открыли на Северном речном вокзале
Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва

Речная пассажирская навигация открылась на Северном речном вокзале столицы. Об этом в субботу, 29 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, столица вновь приобрела статус порта пяти морей. Суда из Москвы смогут проследовать до Черного, Каспийского, Азовского, Белого и Балтийского морей. Отправиться в круизы по Москве-реке гости и жители столицы смогут не только с Северного речного вокзала, но и с Южного, который открыл после реконструкции мэр города Сергей Собянин.

— Проделан колоссальный объем работ, чтобы речной транспорт в столице начал возрождаться, а Москва вернула себе звание порта пяти морей. В этом сезоне причалы Северного и обновленного Южного речного вокзалов примут и отправят более двух тысяч теплоходов, — рассказал Максим Ликсутов.

Горожане смогут отправиться в круиз более чем по 30 городам России, в числе которых Рязань, Кострома, Казань и многие другие, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В Москве 24 апреля открылся летний сезон речной навигации. Водный транспорт активно развивается и уже сейчас позволяет москвичам не только перемещаться по городу, но и отправляться в путешествия по России. О новых речных маршрутах, круизных направлениях из столицы и многом другом — в материале «Вечерней Москвы».

Северный речной вокзал Москва-река Москва
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