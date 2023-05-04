Филиал Музея Победы на Поклонной горе подготовил бесплатную праздничную программу к 9 мая

Фото: Музей Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В день Победы, 9 мая, музей «Главные оружейные реликвии армии» на Поклонной горе, который является филиалом Музея Победы, откроет свои двери для посетителей бесплатно. Экспозиция будет работать с 10:00 до 22:00.

В музее гостям будет предложено ознакомиться с уникальной коллекцией военной техники и вооружения, в том числе времен Второй мировой войны. Кроме этого, гости смогут побывать на большой праздничной программе, посвященной Дню Победы.

Пройдут концерты, мастер-классы, однодневная выставка и многое другое. С 11:00 начнется гала-концерт с участием музыкальных коллективов, таких как «Городок», «Поющий город», «Звездный час», клуб авторской военной песни «Ветер Победы», артисты Государственной капеллы Москвы имени В. Судакова, шоу-балета «Идеал» и других.

Также для молодых посетителей будут проводиться мастер-классы по различным творческим направлениям, включая живопись, оригами, аппликации и не только. Взрослые и дети смогут принять участие в спортивных состязаниях, военно-патриотических играх и научиться создавать модели военной техники, а также освоить основы вальса и спеть военные песни в караоке.

В музее также будет представлена фотовыставка поискового объединения «Тризна», участники которого покажут снимки, сделанные в ходе поисковых экспедиций, и реликвии, найденные на полях боев Великой Отечественной войны. Экспозиция включает в себя макеты стрелкового оружия времен ВОВ.

В преддверии 9 мая Музей Победы развернул в фойе Государственного Кремлевского дворца две тематические выставки, приуроченные ко всенародному празднику. Гостям главной театрально-концертной площадки страны представят выставочный проект музея «От Кремля до Рейхстага».