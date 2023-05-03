Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Музей Победы развернул праздничные экспозиции в Кремлевском дворце

Евгений Жуков
Город
Музей Победы развернул праздничные экспозиции в Кремлевском дворце
Фото: Пресс-служба Музея Победы
кремлевский дворец москва Карта всех событий

В преддверии 9 Мая Музей Победы развернул в фойе Государственного Кремлевском дворца две тематические выставки, приуроченные к всенародному празднику. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в среду, 3 мая.

Гостям главной театрально-концертной площадки страны представят выставочный проект музея «От Кремля до Рейхстага». Также посетители увидят экспозицию работ фотокорреспондента РИА Новости Валерия Мельникова «Возвращение домой».

В экспозицию «От Кремля до Рейхстага» вошли около 80 оцифрованных художественных работ из фондов Музея Победы. Ее посетители «пройдут» вместе с героями-освободителями путь от Красной площади ноября 1941-го до Берлина. На выставке представлены созданные художниками-фронтовиками за четыре года Великой Отечественной портреты бойцов и медсестер, сцены боев и кратких минут затишья.

С 29 апреля по 9 мая столичный Музей Победы будет работать без выходных. В эти дни школьники до 14 лет смогут посетить музей бесплатно, а 9 мая вход будет свободным для всех желающих.

Майские праздники — прекрасное время, чтобы отдохнуть от работы или учебы, перезагрузиться и отправиться на выставку или концерт вместе с близкими. «Яндекс Афиша» собрала для «Вечерней Москвы» топ-20 главных событий, которые стоит посетить в столице на майских праздниках.

Москва Выставки Музей Победы
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Работа настоящих мужчин: престиж военной профессии достиг высочайшего уровня

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Старая модель на новый лад: получится ли отказаться от Болонской системы образования

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Запрещено все, что не разрешено: чего ждать от нового пакета антироссийских санкций

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как начинается что-то важное

Татьяна Кижеватова
Татьяна Кижеватова

Вопрос парковок решен успешно

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потомки фронтовых поэтов предают память великих предков

Александр Рикель
Александр Рикель

Чем полезна мода на психологов

Все мнения
О проекте